بعد وصول بطاقته.. الكبير جاهز للمشاركة مع الأهلي

وصلت البطاقة الدولية للاعب الهولندي مصطفى الكبير، المحترف في صفوف فريق أهلي جدة السعودي يوم الأربعاء بعد تأخرها قرابة الشهرين، مما أدى لحرمان الفريق من خدماته في مباراتي الفريق أمام الحزم وهجر، فيما يمكن لمدرب الفريق غروس إشراك اللاعب في مباراة نجران السبت المقبل.

وأعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم: "تم استلام بطاقة اللاعب الهولندي مصطفى الكبير من اتحاد الكرة السويدي لصالح النادي الأهلي".

ويعتبر الكبير من الأسماء التي ستدعم الأهلي في الموسم الحالي بجانب النيجيري اسحاق والسوري عمر السومة. وانضم الكبير لصفوف الأهلي قادما من فريق هاكن السويدي، وتصدر قائمة هدافي الدوري في الموسم الحالي هناك بعد أن سجل سبعة أهداف في تسعة لقاءات وهو معدل تهديفي جيد ساهم في اختياره من قبل إدارة أهلي جدة.

يذكر أن الكبير (26 عاماً) بدأ مسيرته الكروية في فريق نيميجن الهولندي في عام 2010 ثم انتقل لفريق ميالبي السويدي، قبل أن ينضم لفريق كالياري الإيطالي على سبيل الإعارة، ليعود الى ميالبي عام 2012، ومنه انتقل لنادي هاكن.

