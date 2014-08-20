النصر السعودي يطلب حكاماً أجانب لكل مبارياته

طالبت إدارة نادي النصر السعودي، اتحاد كرة القدم، بتكليف طواقم تحكيم أجنبية في المباريات التي تقام على أرضه، فيما أبدت إدارة النادي استعدادها بتحمل تكاليف كافة الطواقم الأجنبية.

وأوضح نادي النصر في بيان رسمي بثه لوسائل الإعلام ظهر الأربعاء أن الضغوطات والتصريحات الإعلامية باتت تؤثر في مستويات الحكام السعوديين وأن الحاجة لحكام أجانب هي مطلب النادي.

وجاء في بيان إدارة نادي النصر: "نظراً لما صاحب مباراتي الفريق الأول لكرة القدم من أخطاء تحكيمية مؤثرة وكبيرة تعكس مستوى التحكيم المحلي وأنه أصبح بدون أدنى شك لا يستطيع مواكبة التطور الحالي والذي بدأ يتنامى في جميع مجالات رياضة كرة القدم في بلدنا الحبيب سواء أكان على المستوى الفني أو الاستثماري، فقد بدا واضحا للعيان تأثر بعض الحكام بالضغوط الإعلامية والتصريحات والرسائل المبرمجة والتي تستهدف خروج المنافسة من الملعب إلى خارجه".

وأضاف بيان بطل الدوري والكـأس: "قررت إدارة نادي النصر تحمل جميع التكاليف المصاحبة لجلب حكام أجانب في مبارياته أمام جميع الفرق التي تلعب على أرضها، حرصاً من نادي النصر على عدالة المنافسة وأن تنحصر في داخل المستطيل الأخضر وكذلك حرصاً على مستوى التحكيم السعودي وإبعاده عن جميع المؤثرات الخارجية".

وختمت الإدارة بيانها بطلب من جميع الأندية بالتجاوب مع هذا القرار والإعداد لطلب الحكام الأجانب من الآن وإرسال ذلك بصفة رسمية للاتحاد العربي السعودي.

يذكر أن الفريق العاصمي خسر كأس السوبر في افتتاحية الموسم الجديد أمام الشباب بركلات الترجيح، وفاز في مباراته الدورية ضد نجران 4-1.