الأندية السعودية تتنافس في الميدان.. المكتب والمدرج

لم يعد التنافس بين الأندية محصوراً بين الملاعب، ميادين حصد النقاط والألقاب، والمكاتب التي تُبرم الصفقات فيها، بل امتد ذلك إلى مدرجات الجماهير، وأنصار كل نادٍ يقولون: هانحن ذا !.

خلال أسبوع واحد من الدوري، تنافست فرق الاتحاد والهلال والنصر والأهلي على لقب "الأكثر حضوراً جماهيرياً"، ولم ينصرف لاعبو الفرق الأربعة إلى غرف ملابسهم إلا بعد أن حطموا بجولة واحدة، ما حققته أكثر من 6 أسابيع من دوري الموسم المنصرم، وحتى الآن الأفضلية اتحادية، فحضر 58 ألفاً من جمهور العميد في أول مباريات الموسم على أرضهم بجدة، أكثر من نصف حضور مباريات العام الماضي والذين بلغ عددهم قرابة 99 ألف متفرج.

وغير بعيد، حضر الأهلاويون أقل بـ300 متفرج عن غريمهم التقليدي، ليشاهدوا فريقهم يضرب هجر بلا رحمة بسداسية عريضة، وهو رقم يفوق نصف الذين حضروا مباريات الراقي مجتمعين في الموسم الماضي، والذين بلغوا 103 آلاف متفرج.

وفي شرق العاصمة، تجمع 14 ألف هلالي في افتتاحية مباريات الدوري أمام العروبة، وهو رقم لا يمكن مقارنته بـ164 ألفاً حضروا مباريات الزعيم على أرضه بالموسم الفائت، لكنه بالتأكيد سيتجاوزه إن سار جمهور الأزرق على هذا الطريق.

بطل الموسم الماضي، والأكثر حضوراً جماهيرياً، حضر من أنصاره 13 ألفاً في أولى مواجهاتهم الدورية أمام نجران، ويبدو أن جمهور العالمي سيكسر الرقم القياسي الذي حققه الموسم الماضي بـ217 ألف متفرج بحضور أنصاره لجميع مبارياته بهذا العدد.

مضت جولة، ومازال الوقت طويلاً على نهاية منافسة الميدان والمكتب والمدرجات.