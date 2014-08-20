التعاون يمنح بدر الخراشي مخالصة مالية

منحت إدارة نادي التعاون السعودي، يوم الأربعاء، المهاجم بدر الخراشي مخالصة مالية كاملة، لينهي الفريق علاقته باللاعب تماماً.

وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للخراشي على ما قدمه مع الفريق في مشواره الماضي، وتمنت له التوفيق في مشواره القادم. فيما يتوقع أن ينضم اللاعب لأحد الفرق الأخرى خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء فترة التسجيل بعد أقل من أسبوعين.

من ناحية أخرى، غادرت بعثة الفريق إلى المنطقة الشرقية استعداداً للقاء هجر بعد غد الجمعة في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث سيؤدي الفريق مرانه مساء غد الخميس على ملعب نادي الاتفاق وضمت بعثة التعاون 19 لاعبا بما فيهم الكاميروني كلودال إيفولو العائد من الإصابة.