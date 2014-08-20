الشمراني: أهدافي لا تهمني.. وسنفرح في الدوحة

أكد ناصر الشمراني، مهاجم الهلال، أنه لا يهتم للتسجيل بقدر تحقيق فريقه الفوز والتقدم بمشواره الآسيوي نحو المراحل المتقدمة، وذلك فور نهاية المباراة التي تغلب فيها الهلال على ضيفه السد القطري بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدف.

وقال الشمراني لـ"العربية.نت": "ليس المهم أن أسجل هدفاً، بل الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز". وتابع: "قدمنا مستوى جيدا في المباراة وحققنا الأهم، ولكن الفرحة الكبرى ستكون من العاصمة القطرية الدوحة في مباراة الإياب"، معرباً عن ثقته بزحف جماهير الهلال نحو الملعب الذي سيحتضن لقاء الإياب بقطر.

وبيّن سلمان الفرج، مسجل هدف الفوز الأزرق، أنه تدرب كثيراً على تسديد الكرة من الزاوية بنفس الطريقة التي هز بها الشباك القطرية، ويقول: "أمضيت الكثير من الوقت وأنا أتدرب على تسديد الكرة من تلك الزاوية، وهو ما حدث اليوم". وأردف: "سنذهب إلى الدوحة للبحث عن الفوز، لا نريد التعادل مطلقاً".

في المقابل، أكد لاعبو السد أن النتيجة ليست سيئة بالنسبة لهم، مشيرين إلى أنهم سيعملون جاهدين من أجل تحقيق الفوز. وقال طلال البلوشي، قائد الفريق، إن المهمة صعبة في الدوحة، ولكنها ليست مستحيلة، ونحن سنعمل جاهدين من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي.

وزاد زميله المهاجم إبراهيم خلفان الذي كان بعيدا عن مستواه في المباراة، أنه سيبذل قصارى جهده في مباراة الإياب ليتأهل فريقه للدور نصف النهائي.