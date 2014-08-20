المدلج: رابطة "المحترفين" أهم من الكونغرس الأميركي

أنتقد فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، الطريقة التي تتعامل بها رابطة دوري المحترفين السعودية مع الأندية "الفقيرة" على حد وصفه، مشيرا إلى أن دورها هامشي وسلبي.

وقال المدلج، الذي يقود تكتل الأندية الـ9 ضد قرار توزيع الحقوق، لـ"العربية.نت" :" دور رابطة دوري المحترفين هامشي، وهي صفر على الشمال" وأردف:" مجلس إدارة الرابطة لم يجتمع منذ 14 شهراً، وعندما سألت محمد النويصر، رئيس الرابطة، برر ذلك بخشيته من نشوب خلاف حاد بيننا في الإجتماعات حول قرار توزيع الحقوق".

ويستغرب المدلج من خشية النويصر من تلك الخلافات، إن حدثت، ويقول:" الكونغرس الأميركي يحصل فيه خلافات دائماُ، وهذا أمر طبيعي، ونحن ننتظر الدور الفعلي للرابطة التي تمثل الأندية، وليس موظفين فيها".



وحاولت "العربية.نت" الوصول إلى رئيس الرابطة محمد النويصر للتعليق على الموضوع لكنه أغلق وسائل الاتصال به.

ولاتزال الرابطة تبحث عن مخرج من أجل توزيع العائدات المالية من حقوق النقل، في ظل رفض التكتل الذي يقوده فهد المدلج، للتوزيع القائم على منح الأندية نصف المبلغ بالتساوي، والنصف الآخر على حسب مركز كل نادِ بنهاية الدوري.



