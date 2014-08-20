شقيق المشجع الهلالي: أخي ضرب بوحشية

أكد ضيف الله العتيبي شقيق بدر، المشجع الذي تلقى ضربات من رجل أمن في مضمار استاد الملك فهد في الرياض قبيل بداية مباراة الهلال السعودي والسد القطري، لـ"العربية.نت"، أن شقيقه بخير ولم يُصب إصابات بالغة بعد الحادثة.

وأوضح العتيبي أن عائلته مستاءة مما سمّاه تصرفا وحشيا مورس تجاه شقيقه الصغير البالغ 19 عاما، مشيرا إلى أن القصة بدأت بقفز بدر واثنين من أصدقائه حاجز الجماهير إلى الملعب قبيل بداية المباراة، وأنهم لم يمارسوا أي شغب أو إساءة لأحد وقال: نحترم النظام وأمن الملاعب، وكان من الممكن احتواء الموقف من شباب غض صغار باقتيادهم إلى الأمن بكل هدوء بدلا من ضربهم بوحشية مست كرامتهم أمام الناس - على حد قوله.

وكانت وسائل الإعلام الجديد قد تناقلت مقطع صوره هواة لرجل أمن يمسك بشاب صغير ويضربه بعصا وهو ملقى على الأرض، في مشهد لقي استنكارا كبيرا وهجوما وجدلا من المتابعين على تويتر وفيسبوك.

ونفى ضيف الله نقل شقيقه إلى المستشفى في حالة إغماء كما نقلت بعض الاخبار غير الرسمية، موضحا أن بدر بحالة صحية جيدة وأنه موقوف مع صديقيه الآخرين حاليا وسيتم معالجة القضية بكل احترام للقانون والنظام وللأمن ورجاله وللشباب الصغار أطراف القضية.

وأبدى شقيق بدر استياءه من طريقة التعامل التي حدثت، مشيرا إلى أن تجاوزات الشباب الغض تنتظر الاحتواء من المسؤول الواعي دون إسراف في تقريعهم "فما بالك بضربهم بهذه الوحشية أمام الكاميرات وألوف الناس الحاضرة، ما يخلف جرحا في نفس كل من له علاقة بالحدث".

وقال العتيبي: تلقينا خبر الحادثة وحضرنا إلى قسم الشرطة ووجدنا بدر يعاني من رضوض وكدمات وطلبنا تحويله إلى المستشفى لاستصدار قرار طبي بحالته وهو ما حدث قبل إعادته إلى التوقيف مرة أخرى.

