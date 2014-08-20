قطبا العاصمة يتصدران قائمة الأندية المطالبة بالأجانب

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، يطالب النصراويون بحكام أجانب لمبارياتهم المقبلة في المنافسات المحلية، بعد ما حدث في مباراتيهم أمام الشباب كأس السوبر ونجران في الجولة الأولى من الدوري، وفقاً لما ذكره النادي عبر بيانين رسميين.

ولم تكن المطالبات النصراوية بتكليف الحكام الأجانب وليدة الموسم الجاري، بل سبق لإدارة الأمير فيصل بن تركي في الموسم الماضي، وعندما كان الفريق متصدراً للدوري، إعلان التكفل بجلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق، وذلك في شهر ديسمبر الماضي، رداً على من شكك بأحقية فريقه التربع على مقدمة الترتيب العام.

وطلب رئيس النادي الأصفر في موسمه الرئاسي الثاني، تكليف حكام أجانب لمباريات فريقه لجميع ما تبقى من مباريات دوري موسم 2011، وذلك بعد المباراة التي انتهت بتعادلهم سلباً مع الأهلي، وحينها اعتبر النصراويون أن الحكم سعد الكثيري لم يمنحهم حقهم في تلك المواجهة.

وفي الضفة الأخرى من عريجاء الرياض، خرج الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال، مطالباً بتعيين حكام أجانب لمباريات فريقه، مرتين في ظرف 4 أشهر، كانت الأولى بعد فوز فريقه على الاتفاق في مطلع الدوري، والثانية كانت في عز التنافس بينه وبين الصُفر في يناير الماضي، بسبب ما وصفه الرئيس الهلالي باستفادة منافسه من الأخطاء التحكيمية.

وقبلها، طالب الأمير الشاعر بتعيين حكام أجانب لمباريات فريقه بدوري زين 2010م، والتكفل بتكاليفهم المالية، بعد جولة واحدة، بسبب ما اعتبره ضعفاً بقدرات الحكم السعودي، وتحديداً عبدالرحمن العمري في مباراة فريقه أمام القادسية بالدمام.

كما كرر رئيس الزرق مطالبته بتعيين حكام أجانب لم تبقى من مباريات الدوري، بعد خروج فريقه بنصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد أمام الشباب. وحينها رمى الهلاليون بالتهمة على عبدالرحمن الجروان، حكم مباراة تلك الليلة، وأنه كان سبباً بخروجهم من المسابقة.

وطالب رئيسا الاتحاد السابقان، جمال أبو عمارة وخالد المرزوقي بتكليف طاقم تحكيم أجنبي لمباريات النادي الغربي لما تبقى من موسم 2009م و 2010م على التوالي، حيث كانت مطالبة الأول بسبب قرب نهاية الدوري وخوفاً من تحويل مسار الدرع إلى فريق آخر، فيما جاءت مطالبة المرزوقي بسبب ما أسماه أخطاء تحكيمية لمباراة فريقه مع الاتفاق.

وسبق لخالد البلطان، رئيس الشباب السابق، المطالبة بحاكم أجانب لمباريات فريقه في مطلع موسم 2010م، حتى وإن كلف الأمر "بيع هدومه" على حد وصفه، وذلك بعد تعادل الشباب مع الوحدة في الجولة الثانية من دوري ذلك الموسم.

واستبعد الأمير فهد بن خالد، رئيس الأهلي، ناديه من المنافسة على بطولات الموسم الماضي باكراً بسبب ما وصفه بـ"الأخطاء التحكيمية" في شهر نوفمبر من العام الماضي، معلناً تكفله بإحضار طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات فريقه، خارج وداخل أرضه.

ولم تقتصر المطالبة بالحكام الأجانب على الفرق التي تتنافس على تحقيق الألقاب، بل أمتد ذلك إلى الأندية التي تحتل منطقة الدفء بالترتيب، حيث كان التعاون اخر من طالب بتعيين حكام أجانب لجميع مبارياته الدورية في الموسم الماضي، وتحديداً في يناير الفائت، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق، كما طلب علي العايد، رئيس الحزم السابق بتعيين حكام أجانب لما تبقى من مباريات فريقه بالدوري، وكذلك الأندية التي تتنافس على الهروب من الهبوط وذلك أواخر موسم 2007م.





