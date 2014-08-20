"الأوراق الثبوتية" تحدد مستقبل كردي مع الأهلي

اشترطت إدارة الأهلي على اللاعب أمير كردي، قائد فريق بانيونيوس اليوناني، قبول الاتحاد السعودي لكرة القدم أوراقة الثبوتية، قبل تسجيله رسمياً، بعدما وصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب السعودي إلى صفوف الأخضر الجدّاوي.

وولد كردي في السعودية في سبتمبر 1991 لأب سعودي وأم يونانية، وبقي على أراضيها حتى بلغ عامه السابع، وحينها ذهب مع عائلته إلى اليونان واستقر هناك، حتى بدأ مشواره الرياضي مع نادي بانيونيوس الواقع في العاصمة أثينا، وصولاً إلى تمثيل الفريق الأول، وحمله شارة القيادة فيما بعد.

وخلال مشواره مع الفريق المنافس بالدوري اليوناني الممتاز، شارك كردي في أكثر من 60 مباراة مع الفريق، وكثيراً ما شارك في خانة الظهير الأيمن، رغم أنه لاعب وسط مدافع.