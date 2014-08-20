"الاحتراف" تجبر النصر والراهب على توقيع عقد جديد

أجبرت لجنة الاحتراف السعودية، نادي النصر ولاعبه حسن الراهب، على توقيع عقد جديد، بسبب عدم مطابقة العقد السابق للأنظمة التي سنّتها اللجنة مطلع مايو الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" أن لجنة الاحتراف طلبت من إدارة النصر والراهب توقيع عقد جديد، بسبب تجاوز مجموع رواتب اللاعب الشهرية الحد الأعلى الذي أقرته اللجنة والبالغ 2.4 مليون ريال، ليعود اللاعب ويوقع على العقد المعدّل مع ناديه، والمتناسب مع نظام لجنة الاحتراف.

وطبقاً لما نقلته مصادر مختلفة، فإن الأندية التي وقعت مع لاعبيها قبل إقرار النظام الجديد فد تجنح لإبرام عقود داخلية بينها وبين لاعبيها الذين اتفقوا معها على مبالغ تربو عن 2.4 مليون ريال، وذلك لتعويضهم مالياً دون ذكر ذلك بالعقد الذي توثقه لجنة الاحتراف السعودية.

وكان النصر قد اتفق مع حسن الراهب على تمديد تعاقده مع النادي لغاية صيف 2017 مقابل 12 مليون ريال، بعد عام ونصف قضاه بصفوفه قادماً من نجران، وكان عنصراً فعالاً بقائمة الفريق الذي حقق الدوري والكأس الموسم الماضي. كما كان الراهب على قدر تطلعات المدرب الإسباني الجديد راؤول كانيدا الذي دفع به أساسياً أمام نجران مساء الجمعة الماضي، الذي هز شباكه مرتين من أصل 4 أهداف أحرزها الفريق الأصفر.