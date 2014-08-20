"تأخر الفلوس".. حرم الرائد من المنشأة الجديدة

في الشهر الجاري نفسه من العامين الماضيين زارت "العربية" منشأة نادي الرائد تحت التنفيذ، وفي كل مرة الحال كما هو، لا يتقدم المشروع خطوة، والحال لا يسر، وطابور الانتظار ينصهر أمام قائمة المواعيد الطويلة.

اليوم، كان الموعد الثالث لتسليم المشروع، والحال هو الحال، ما دعا الرئيس العام الجديد إلى قرار جريء تمثل في سحب المشروع من الشركة السابقة ووضعه على جدول المناقصات في سباق جديد بين الشركات.

المشروع معطل منذ أعوام، والأعمدة شاخصة، شاهدة، على الحدث، وهوية المشروع مفقودة لم تفصح عنها القواعد الإسمنتية التي طمست الرياح بعض ملامحها.

أسوار المنشأة الافتراضية يرسمها الخيال فقط لا شيء يذكر، عدا: ماذا كانوا يفعلون طوال السنوات الماضية؟ السؤال يقودنا إلى مكاتب مهندسي المشروع بحثا عن الإجابة، ولا أحد هنا.. فقط المحاسب المصري للشركة الصينية التي تولت المشروع من الباطن من طرف شركة محلية، ويبدو أنه سأم جداً من مراقبة ظله في هذه المنشأة التي هجرها الجميع إلا هو فاختصر كل ما حدث للمشروع في كلمتين: "تأخر الفلوس بين الشركتين أوقف المشروع".