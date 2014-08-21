اتحاد جدة: مصير دخول الجماهير أمام العين الأحد

نفت إدارة نادي اتحاد جدة، يوم الخميس، خبر رفض الاستئناف المقدم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص حرمان الجماهير الصفراء من دخول ملعب المباراة أمام فريق العين الإماراتي ضمن إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وأكدت إدارة الاتحاد في بيان رسمي أن اجتماع مسؤولي الكرة الآسيوية سيتخذون القرار يوم الأحد المقبل، مما يمنح الجماهير الصفراء فرصة الحضور حتى الآن في المباراة التي يحتضنها استاد الملك عبدالله بمدينة جدة.

من جانبه، اجتمع رئيس النادي، إبراهيم البلوي، مع المدرب خالد القروني، وتناقش الطرفان حول أسباب خسارة الفريق في مباراة العين ضمن ذهاب ربع النهائي بهدفين نظيفين، كما تم الاتفاق على آلية تجهيز اللاعبين لمباراة الإياب الحاسمة.

وأكد مسؤولو الفريق الجداوي ثقتهم الكبيرة في الطاقمين الإداري والفني بجانب اللاعبين، لتقديم المأمول منهم والسعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إسعاد الجماهير التي تؤازرهم في كل ملعب، خصوصاً أن دعمها مطلوب لخطف بطاقة التأهل.