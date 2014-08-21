المسحل: "15 كلم" لن تدفعنا لخفض معايير الاحتراف

يعتبر ياسر المسحل، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، أن ملعب نادي الخليج قادر على احتضان المباريات غير الجماهيرية، بيد أن الموافقة على ذلك خاضعة لتقارير من 3 جهات قبل لعب النادي الشرقي أولى مبارياته على أرضه بسيهات.

ويقول المسحل لـ"العربية.نت": "هناك تقرير من إدارة المشاريع بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حول جاهزية الملعب، كما ننتظر تقريراً من مجموعة mbc الناقل الحصري للمسابقات السعودية، وكذلك شركة صلة المشغل التجاري للوح الإعلانية التي تضطر لتركيب لوحات رقمية قبل كل مباراة ونزعها، وهذا الأمر له تكاليف معينة". وأردف: "سيصدر القرار حول اعتماد الملعب بعد أسبوع تقريباً، وهو وقت كاف لنادي الخليج الذي يريد لعب المباراة الأولى على أرضه بعد شهر من الآن، وذلك بعد موافقة لجنة المسابقات، الجهة المخولة".

ويرى المسحل أن الملعب الذي احتضن مباريات دوري ركاء الموسم الماضي، يجب أن يخضع لمعايير الدوريات المحترفة، ويضيف: "إذا كان هناك ملعب من فئة (أ)، ومعتمد من الاتحاد الآسيوي على بعد 15 كلم من نادي الخليج، لماذا نخوض المباريات على ملعب أقل مستوى". وأردف: "من ناحية أخرى، نحن نريد زيادة الحضور الجماهيري في المسابقة المحلية، وإذا كان حضور جمهور الخليج ضعيفاً بالدمام، فمن مصلحة النادي والرابطة اللعب على أرضه لقربه من قاعدة مشجعيه"، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة لحضور جماهير الخليج في الموسم الماضي بسبب مجانية دخول المتفرجين بمباريات فرق الدرجة الأولى".

ويؤكد رئيس اللجنة التي زارت ملعب الفريق الصاعد حديثاً، أن ملعب الخليج يخلف ملعب نادي الشعلة، الذي اشتكى عدد من اللاعبين من سوء إنارته، ويقول: "لا يمكن المقارنة بين الملعبين، هناك أمور يتفوق بها ملعب الخليج، وأخرى يتفوق بها ملعب الشعلة".