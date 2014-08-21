المشيقح: نقدر الحكام السعوديين.. ولانريدهم



يعتبر العميد فهد المشيقح، نائب رئيس النصر، أن الضغوط التي تمارس على فريقه بدءاً من منتصف الموسم الماضي، كانت السبب الرئيس لإصدار إدارته بياناً يطالب بتكليف حكام أجانب لجميع مباريات فريقه خلال ماتبقى من الموسم.

وقال المشيقح الذي حل ضيفاً على برنامج "في المرمى":" هناك ضغوطاً مورست علينا منذ منتصف الموسم الماضي، وحتى أكون دقيقاً هي ضغوط إعلامية" وأردف:" المحايدون يشهدون بتجاهل بعض الحكام احتساب ركلات جزاء لنا، ورغم أن الأخطاء جزء من اللعبة، لكنها تكررت كثيرا". مشيراً إلى أن النادي الأصفر لم يتسرع بإصدار البيان بعد مضي جولة واحدة من الدوري.

ويرى المشيقح أن طلب ناديه يأتي مساعدةً للحكام، ويقول:" نحن نثق بحكامنا السعوديين ولجنة عمر المهنا، لكن نريد تخفيف الضغط عليهم"، وأضاف:" نحن نملك القدرة المالية على تغطية التكاليف المالية المترتبة على ذلك".

ورداً على سؤال الزميل بتال القوس، حول قدرة النادي التفاهم مع الأندية المضيفة لمبارياته خارج أرضه على طلب حكام أجانب، دون الحاجة لإرسال بيان إلى اتحاد الكرة، أجاب:" نعلم ذلك، نحن أردنا تعليق الجرس وذلك بسبب ماتعرضنا له، وحتى نتلافى ماقد يحدث مستقبلاً، ونرجو من الأندية مساعدتنا على الموافقة".

