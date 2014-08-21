المعيبيد: الحكم الخليجي متاح للأندية السعودية

أشار عدنان المعيبيد، الناطق الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى إمكانية استعانة لجنة الحكام بالقضاة الخليجيين في الفترة المقبلة، تزامن ذلك مع انتقاد حاد على مستوى التحكيم السعودي واعتراض إدارة النصر على تواجد الحكام السعوديين والمقدرة على التكفل مالياً بطواقم أجنبية.

وقال المعيبيد لـ"العربية.نت": "نحن نعترف بأن الأخطاء موجودة بالدوري السعودي، وهي كذلك تتواجد في كل مكان بالعالم، نحن نعمل مع الحكام في بيئة واحدة، ونحاول تقنين الأخطاء، ولكل ناد حق الاستعانة بثلاثة حكام أجانب". وأضاف: "نريد زرع الثقة أكثر في الحكم المحلي، ولذلك تم تخفيض العدد في وقت سابق من خمسة حكام أجانب إلى ثلاثة".

وتحدث عدنان عن الحكام الخليجيين: "لجنة الحكام لها الحق في الاستعانة بالحكام الخليجيين خارج إطار الحكام الثلاثة الأجانب، في حال رأت ضرورة إحضارهم، نريد عمل اتفاقيات مع الاتحادات الخليجية التي أبدت استعدادها، والأمانة بالاتحاد تعمل في هذا الاتجاه".

وأكد الناطق الرسمي أن الأندية الكبيرة مثل النصر والشباب والهلال والاتحاد والأهلي عندما تلتقي ببعضها، تجلب حكاما أجانب، لذلك يلعب كل ناد منهم بـ40% المباريات المحلية تحت إشراف صافرة أجنبية، فيما إذا ما أرادت الأندية العودة إلى النظام القديم بالاستعانة بخمسة حكام يمكن الجلوس والحديث عن هذا الموضوع مجدداً، لأن العمل يصب لمصلحة الكرة السعودية.

وفنّد المعيبيد خطاب النصر قائلاً: "الأندية تدفع الملايين وتستثمر في المدربين ولاعبين أجانب ومحليين، ومن حقها رؤية تحكيم جيد، ونحن نعمل تحت مظلة واحدة، يمكن لهم الجلوس في طاولة واحدة مع الاتحاد وفتح أبواب النقاش حول ما يدور في التحكيم، نقدر جميع الأندية ونتمنى لها الأفضل".

وفي نهاية حديثه، قال المعيبيد إن الحلول موجودة لتطوير الحكم السعودي، منها الدورات والمعسكرات والمحاضرات الشهرية، فيما شدد على حاجة الحكم المحلي إلى مباريات كبيرة على غرار اللاعب حتى يتصاعد مستواه ويتطور، مما يؤهله للمشاركة في المحافل القارية والدولية.