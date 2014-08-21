كأس ولي العهد: العروبة والفيصلي يتأهلان لثمن النهائي

لحق فريقا العروبة والفيصلي بركب الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد السعودي، بعد فوز الأول على الجيل "درجة أولى" ٣ - صفر، وفوز الثاني على أبها "درجة أولى" ٢-١ في دور ٣٢.

وفي الجوف، حقق العروبة فوزاً سهلاً على ضيفه أبها بثلاثية نظيفة، سجلها الغاني بناهين "٤٢" وموسى ناري "٨٧" وفهد الرشيدي "٩١".

وسيطير العروبة إلى تبوك لمواجهة الوطني "درجة أولى" في الدور ثمن النهائي.

وفي المجمعة، حقق الفيصلي فوزاً صعباً على ضيفه أبها ٢-١، وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عند الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء سجله البرازيلي مارسيليو نيكاسيو، ونجح أبها بتسجيل التعادل عند الدقيقة ١١من ركلة جزاء، سجله النيجيري ويليامز، ونجح مهاجم الفيصلي مشاري الثمالي بتسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة "٦٧".

وسيواجه الفيصلي نظيره الشعلة في الدور ثمن النهائي بالخرج.