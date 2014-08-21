كردي تنازل عن راتبه.. تقديراً لناديه اليوناني



أثارت أصول اللاعب أمير كردي الذي يحترف في فريق بانيونيوس أثينا اليوناني فضول الكثير من الصحف اليونانية حيث وضع النادي علم السعودية في خانة جنسية اللاعب بموقعه الالكتروني

امير من مواليد الرياض في الحادي عشر من سبتمبر من عام 1991م من اب سعودي فيما تحمل والدته الجنسية اليونانية وتعلم الكرة في احد الاحياء بالرياض قبل ان ترتحل العائلة الى أثينا ويلتحق بفئة الشباب بفريق بانيونيوس في عام 2009م، وهو متوسط ميدان دفاعي، ويلعب كظهير أيمن.

وخاض أمير 62 مباراة بقميص الفريق اليوناني، مسجلاً هدفاُ وحيداً، وفي موسمه الأول خاض مباراتين، وفي الثاني لعب 14 مباراة، وفي الثالث لعب 16 مباراة، أما الموسم الأخير فشهد ظهوره بشكل منتظم، ولعب 30 مباراة.



ووفقاً لصحيفة غول اليونانية فان اللاعب لا يحصل على راتب احيانا وخاصة في الموسم الماضي لكي يساعد فريقه على تجاوز ازمته المالية .



وتأسس بانونيونس في 1890م في الجزء الجنوبي من العاصمة اليونانية، ويملك ملعباً لايتسع سوى لـ11 ألف متفرج. وأحتل الفريق المركز الثامن في الدوري اليوناني الموسم الفائت.

ويملك رجل الأعمال اليوناني كونستنانيسوس سكاكريرس، الذي وعد ببناء ملعب جديد يتسع لـ30 ألفاً.

