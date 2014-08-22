الخضير: المنشأة المتهالكة سبب في الحادثة

أكد عبداللطيف الخضير، رئيس نادي الرائد، أن جميع ما كسبه ناديه من مبيعات تذاكر مباراة النصر التي ستقام غداً، قد تعرض للسرقة ظهر اليوم، إضافة إلى أوراق ثبوتية وعقود تخص النادي.

وقال الخضير لـ"العربية.نت": "كان حارس الأمن يصلي صلاة الجمعة في المسجد المجاور، وعندما عاد إلى مقر النادي اكتشف سرقة النادي، وبعد الإحصاء، اكتشفنا أن جميع مبيعات التذاكر التي قمنا ببيعها في الأيام الماضية لمباراة النصر قد تمت سرقتها، إضافة إلى جوازات سفر بعض اللاعبين وبعض العاملين بالنادي، وكذلك بعض العقود"، مؤكداً: "هي عقود تخص النادي، وليست عقوداً احترافية للاعبين، كون الأخيرة لم تكن بالخزنة عندما تمت عملية السرقة".

ويرى الخضير أن عدم امتلاك ناديه منشأة حقيقية، كانت سبباً بعملية السرقة، ويقول: "البعض سيقول إننا لا نملك حراس أمن، لكن هذا غير صحيح، فنحن نملك حراس أمن، ونحن من يدفع رواتبهم على عكس الأندية الأخرى التي تدفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب رواتب حراس أمنها. عدم امتلاكنا لمنشأة مثل بقية الأندية كان سبباً للسرقة، لأن المنشآت الحديثة يوجد بها أبواب وأقفال للحماية، لكن للأسف منشأة نادينا (صفر)".

وكانت شرطة منطقة القصيم قد أصدرت في وقت سابق بياناً حول سرقة منشأة نادي الرائد وسرقة مبالغ مالية منها وبعض الأوراق الثبوتية.