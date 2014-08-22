الصالح: حافظنا على الاستقرار فنجح أخضر الاحتياجات

يعتبر الدكتور ناصر الصالح، الأمين العام للجنة البارألمبية السعودية، ورئيس بعثة منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة المشارك ببطولة كأس العالم المقامة حالياً بالبرازيل، أن الحصول على كأس البطولة للمرة الثالثة، والاحتفاظ به، أقل هدية يقدمها المنتخب للبلاد.

وعزا الصالح، من خلال مداخلته التليفونية مع برنامج "في المرمى" الانتصارات التي يحققها منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الاستقرار الإداري والفني، ويقول: "فريقنا مستقر على صعيد إداري وفني، وهناك معسكرات داخلية نقيمها للاعبين لتجهيزهم للمشاركة بالبطولات".

ورغم اعترافه بوجود منتخبات قوية تشارك بالبطولة، إلا أنه لم يمنحها تقديرا ممتازا، فيما يتعلق بالمستوى العام، وقال: "أرى أن المستوى العام ليس ممتازاً، لكنه جيد جداً، وهناك منتخبات قوية استعدت بشكل جيد للمشاركة بهذه البطولة".

وعن الدعم الذي تلقاه المنتخب المدافع عن لقبه، أجاب: "اجتمعت مع الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، ووعد بدعمنا، كما أن المهندس مبارك المطوع، رئيس اللجنة البارالمبية يتواصل معي يومياً للاطمئنان على سير الأمور".

وختم الصالح مداخلته قائلاً: "ابتسامة لاعبي المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، تساوي عندي الكثير".

