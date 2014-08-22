اللحام: ذهبت للعلاج.. فنقلوني من نجران

أكد الأردني مصعب اللحام، لاعب نجران، تواجده في بلاده لأجل العلاج من إصابته، وليس للتفاوض مع نادي الفيصلي الأردني، كما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

وقال اللحام لبرنامج "في المرمى": أنا جئت للعلاج فقط مع الكادر الطبي للمنتخب الأردني، وحينها تواصل معي أحد مسؤولي الفيصلي عارضاً علي الانتقال إلى صفوفهم، لكني طلبت منهم أن يتواصلوا مع نادي نجران الذي أرتبط بصفوفه للعامين المقبلين".

وعبّر اللحام عن سعادته بالبقاء في الدوري السعودي للموسم الثاني، وقال: "البقاء في الدوري السعودي يشرفني، وأنا فخور باستمراري مع صفوف نادي نجران".

وحول رغبته بالانتقال، بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع "مارد الجنوب" في الموسم الماضي، أجاب: "أنا مرتبط بنجران بعقد رسمي، والنادي هو المخول بالموافقة على أي عرض، أنا أؤكد لكم من خلال العربية أنني لاعب بصفوف نجران، وسأعود إلى تدريباته يوم الأربعاء المقبل".

