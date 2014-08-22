النصر: ملعبنا قادر على استقبال مباريات "جميل"

يعتبر نزيه النصر، نائب رئيس نادي الخليج، أن منشاة ناديه تعتبر من أفضل المنشأت للأندية بالسعودية، وانها قادرة على احتضان مباريات الفريق الغير جماهيرية بدوري جميل هذا الموسم.

وقال النصر لبرنامج "في المرمى" : " منشاة نادينا تعتبر من أفضل المنشأت بالسعودية، وحصدت جوائز عديدة، وهي على مساحة 260 ألف متر مربع، ونرى أنها قادرة على استقبال المباريات الغير جماهيرية، أما تلك الجماهيرية فنحن نعرف بأننا لانستطيع ذلك في ملعبنا، وسنضطر للذهاب إلى استاد ملعب الأمير محمد بن فهد"

ويؤكد نزيه أن طلب نقل المباريات لم يكن وليد اللحظة، ويقول:" طلبنا بنقل مبارياتنا الغير جماهيرية بعد صعودنا من الدرجة الأولى مباشرة" وأردف:" جماهير سيهات والدمام والقطيف لاتوجد لها أندية تمثلها بدوري جميل سوى الخليج، وهذا بالتأكيد سيدعمنا كثيراً".

واعترف النصر أن جمهور ناديه لايمكن أن يملأ المدرجات، وأجاب:" نعرف بأن جماهيرنا لايمكن أن تملأ مدرجات الملعب، ولهذا نطلب النقل".

