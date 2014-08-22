تشكيلة الجولة الأولى تتوزع بين 7 أندية

موسم جديد من دوري جميل بدأ الأسبوع الماضي، واليوم يختار محللو في المرمى تشكيلة الأسبوع الأول من الدوري السعودي، والقائمة تتوزع بين 7 أندية.

في الحراسة حضر وليد عبدالله حارس الشباب، الذي حمى عرينه من هجمات لاعبي الخليج، في المباراة التي انتهت لصالح الليوث بهدفين دون مقابل، وفي الظهير الأيمن يظهر عبدالعزيز أبو شقراء لاعب الفتح، حيث قدم 34 تمريرة بنسبة نجاح فاقت 70% وصنع 4 فرص.

وجاء الكويتي مساعد ندا، لاعب العروبة، في قلب الدفاع بعد وقوفه سداً منيعاً أمام هجمات التعاونيين، وسجل هدفين لفريقه قادته لانتصار بأربعة أهداف لثلاثة، دقة التسديد بلغت لديه 80%. وإلى جوار الكويتي جاء لاعب الهلال كواك تاي هو، بدقة تمريرٍ بلغت 91% في المئة. حضر اللاعب الكوري وتواجد بشكل فاعل في لقاء الشعلة تاي هو تمكن من تخليص الكرة في 4 مناسبات.

وجاء لاعب الأهلي منصور الحربي في الظهير الأيسر، حيث حضر بشكل فاعل في لقاء هجر، دافع وهاجم وسدد مرة واحدة على المرمى ولم يرتكب إلا خطأً واحداً، وبلغت دقة تمريراته خلال المباراة 74%.

وفي خط الوسط، وتحديداً الجانب الأيسر، سجل لاعب النصر ماركينوس نفسه من نجوم الأسبوع، أحرز هدف فريقه الرابع في شباك نجران من أصل ثلاث تسديدات على المرمى وصنع هدفاً آخراً.

وعلى الجانب الأيمن كان النصراوي أدريان حاضراً سجل هدفاً لفريقه في شباك نجران من أصل أربعة، دقة التسديد لدى أدريان بلغت حوالي خمسين بالمئة. أما في محور الارتكاز حضر جمال باجندوح لاعب الاتحاد الذي مرر الكرة أمام الفتح 39 مرة بدقة بلغت 82% هاجم ودافع بضراوة، ليقود فريقه لفوز بهدف دون مقابل، وإلى جواره لاعب الهلال سلمان الفرج، دقة التمرير لديه وصلت إلى 92% وكان عنصراً فاعلاً في فوز فريقه على الشعلة، مسجلا هدفا من أصل ثلاثة.

وفي الهجوم حضر النصراوي حسن الراهب بقوة بعد أن سجل هدفين لفريقه في شباك نجران، وبجانبه الأهلاوي عمر السومة الذي أحرز هاتريك بشباك هجر، والأخير هو لاعب الجولة بحسب اختيار محللي برنامج "في المرمى".

أما مدرب فذهب إلى مدرب الأهلي السويسري كريستيان غروس، حيث استطاع قيادة فريقه لفوز كبير على هجر بسداسية، ويعلن حضوره القوي منذ بداية الموسم.

أما عن أفضل حكم، فاختار المحللون تركي الخضير الذي قاد لقاء الأهلي وهجر، وحينها أشهر تركي خلال اللقاء ثلاثة إنذارات .