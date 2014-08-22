دوري جميل: الخليج في مواجهة الشعلة والتعاون أمام هجر

تنطلق مساء اليوم الجمعة المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين بمواجهتين إذ يستضيف الخليج نظيره الشعلة فيما يحل هجر ضيفاً على التعاون.

وتختتم المرحلة غداً السبت بثلاث مواجهات تجمع الرائد أمام النصر والفتح أمام الشباب ونجران أمام الأهلي.

وكان اتحاد القدم قد قدم مواجهتي الاتحاد والهلال والتي كسبها الفريقان أمام الفيصلي والعروبة في هذه المرحلة بسبب مشاركتهما في دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتسعى الفرق الأربعة إلى تعويض خسارتهم في المرحلة الأولى إذ خسر الخليج الصاعد حديثاً من الشباب بهدفين نظيفين وخسر الشعلة من الهلال ٣-١ فيما خسر الصاعد الأخر هجر بسداسية من الأهلي، وخسر التعاون مواجهته الأولى أمام العروبة ٤-٣.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الخليج الى اقتناص أول ثلاث نقاط بعد صعوده الى دوري الأضواء، ويعلم أبناء سيهات أن المهمة ستكون صعبة خاصة أن الشعله سيبحث عن الامان مبكراً لتعويض اخفاق الموسم الماضي والذي كان فيها الفريق الخرجاوي قريباً من العودة الى دوري الدرجة الأولى لولا الهدف الذي سجله مدافعه حالياً ماجد العمري في مرمى فريقه السابق الاتفاق والذي هبط بالأخير الى الأولى.

وفي الأحساء سيكون هجر في اختبار صعب لتعويض خسارته الكبيرة من الأهلي ٦-١ في المرحلة الأولى كونه سيواجه التعاون والذي خسر خسارة مفاجئة في المرحلة الأولى من العروبة ٤-٣ بعد أن قدم مستوى مميز في الموسم الماضي حصل من خلاله على المركز الخامس بقيادة مدربه الجزائري توفيق روابح.

