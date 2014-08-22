رفع أسعار التذاكر.. الرائد على خطى خيتافي

يقطع بطل الدوري في رحلته إلى بريدة 317 كلم، وذلك لمواجهة الرائد ضمن حملة الدفاع عن لقبه، ولهذا قررت إدارة المضيف رفع أسعار تذاكر المباراة للحد الأعلى المسموح به من رابطة دوري المحترفين، ولا جديد، فالدوري السعودي عرف سابقاً وفي حالات عديدة رفع أسعار تذاكر المباريات عندما يكون الفريق الضيف يملك قاعدة جماهيرية كبيرة.

في هذا الموسم، كان الشعلة أول من سلك المسلك ذاته حينما استضاف الوصيف الهلال، والفيصلي بدأها الموسم الفائت عندما استضاف النصر وأندية الرائد والتعاون بعد ذلك فعلوا المثل.

والسبب الرئيس للعملية هو الاستفادة من الدخل المالي المنتظر من مواجهة فريق يملك قاعدة جماهيرية وهو برتوكول تتبعه أغلب أندية العالم وحتى في الدوريات الأوروبية الكبرى، ففي الموسم الفائت عندما حل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.. قررت إدارة النادي الصغير رفع سعر البطاقة العادية لدخول ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز الضعف لتصل إلى 60 يورو.

وفي الدوري الإنكليزي أسعار البطاقات لكل مباراة يحدد مع بداية الموسم، أما بيرنلي الصاعد حديثا لدور الأضواء أسعار تذاكره ترتفع عندما يستضيف مانشستر يونايتد و آرسنال و ليفربول.

ففريق مثل النصر أو الهلال عندما يحل ضيفاً على أي فريق في القصيم مثلا، وجماهيرية فريقي العاصمة هناك عالية وهذه الجماهير تنتظر هذه الزيارة التي ربما تكون الوحيدة في الموسم.

وبالأرقام .. إذا أخذنا فريق الرائد على سبيل المثال لا الحصر الموسم الماضي معدل الحضور الجماهير للرائد في المباريات التي جرت على أرضه لم يتخط 700 متفرج وعندما زاره النصر في الجولة الرابعة حضر المباراة 7100 متفرج أي أكثر من ثمانية أضعاف ووقتها كانت أسعار البطاقات قد رفعت أيضاً وعندما زاره الهلال تخطى الحضور 5000 متفرج وسعر البطاقات كان في أقصاه المسموح أيضاً.

