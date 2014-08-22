كانيدا: مباراتنا أمام الشباب أفضل من مباراة نجران

يعتبر الإسباني راؤول كانيدا، مدرب النصر، أن فريقه لعب مباراة الشباب ببطولة السوبر السعودي بشكل أفضل من المباراة الأخيرة أمام نجران، والتي كسبها برباعية.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم قبل الارتحال إلى القصيم لملاقاة الرائد برسم الجولة الثانية من دوري جميل: "مازلت مقتنعا بأن ما قدمناه أمام الشباب كان أفضل من مباراة نجران، ومازال بجعبة لاعبي النصر الكثير، لأني أعرف أنهم يملكون أكثر من ذلك". وتابع: "الرائد قدم مباراة جيدة أمام الفيصلي، وخسارته لا تعكس واقعه الفني، فهو فريق ممتاز ويملك لاعبين ومدربا على مستوى عال، وهو يملك 11 لاعباً، وليس حسن الطير فقط، كما أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره".

وعرّج راؤول على عودة إبراهيم غالب إلى تشكيلة الفريق بعد إيقافه، ويقول: "غالب إضافة فنية كبيرة، ولا يمكن لنا تجاهل الأداء الرائع الذي قدمه مع زملائه، وكذلك لا يمكن لي نسيان ما قدم اللاعبون الذين حلوا بدلاء له في مباراة نجران".

وأكد المدرب الإسباني أن الفوز بجميع المباريات هو الطريق للحصول على بطولة الدوري، ويضيف: "الفريق الراغب بالحصول على بطولة الدوري عليه تجاوز كل الخصوم بنجاح في جميع المباريات، وهذا لن يأتي إلا باحترام الفرق المقابلة، ويقدم الجهد والعطاء داخل أرض الملعب".