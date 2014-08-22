هجر يعمق جراح التعاون.. والشعلة يفلت من الخليج

عمق فريق هجر الصاعد حديثاً إلى دوري جميل جراح ضيفه التعاون بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، فيما نجح الشعلة بالخروج متعادلاً ١-١ أمام مضيفه الخليج في افتتاح المرحلة الثانية.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، فاجأ فريق هجر ضيفه التعاون بهدف مبكر بعد مرور أربع دقائق على بداية المباراة عن طريق سلمان حريري، الذي تلقى تمريرة من الغاني منصور قوي داخل منطقة جزاء الضيوف وحولها في مرمى الحارس باسم العطا الله.

بعد الهدف وضحت أفضلية التعاون، وبدأوا بالاندفاع نحو مرمى هجر بحثاً عن هدف التعادل، واعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع خصمهم.

ونجح مدافعو هجر في وقف انطلاقات التعاون، ولم تسنح للأخير سوى هجمة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء نفذها السوري جهاد الحسين مرت بجانب مرمى الحارس مصطفى ملائكة.

في الشوط الثاني، تحسن مستوى هجر وأضاع مهاجمه الغاني منصور هدفاً مع مطلع الشوط بعد أن حصل على كرة من على قوس منطقة الجزاء التعاونية، وراوغ المدافع أوتشي وسدد الكرة في أحضان الحارس باسم العطا الله.

حاول الجزائري توفيق روابح تنشيط خط المقدمة من خلال زجه بهداف الفريق في الموسم الماضي الكاميروني باولو إيفولو بديلاً للمهاجم بدر الخميس.

وبدأ التعاون بالاستحواذ على الكرة، وتواصل بحثهم عن هدف التعادل، وكاد مهاجمه ريان بلال يحقق لهم مرادهم بعدما وصلته تمريرة مميزة من محمود معاذ ليواجه حارس هجر ويسدد الكرة تصطدم بالقائم الأيسر.

ونجح هجر باستغلال اندفاع التعاون ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة ٨٩بعدما مرر محمد الراشد تمريرة جميلة لسلمان حريري الذي سددها قوية ارتطمت بالعارضة، لتعود للغاني منصور والذي لعبها مقصية في المرمى.

وحصل هجر على أول ثلاث نقاط له بعد خسارته الكبيرة من الأهلي ٦-١ في المرحلة الأولى، فيما مني التعاون بخسارته الثانية بعد خسارته أمام العروبة في المرحلة الأولى.

الشعلة يفلت من الخليج

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، أظهر لاعبو الخليج رغبة مبكرة في تسجيل الهدف الأول من خلال ضغطهم على مرمى ضيفهم الشعلة الذي ظهر مدافعوه بارتباك، لاسيما بالكرات العرضية التي اعتمد عليها أصحاب الأرض، ونجح من إحدى هذه الكرات بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة ٢٢ عن طريق عبدالله آل سالم الذي حول عرضية يوسف خميس برأسه في مرمى الحارس سعيد الحربي.

تواصلت أفضلية الخليج وأضاع لاعبه عبدالمطلب الطريدي هدفاً محققاً بعدما وصلته كرة أمام مرمى الشعلة سددها وارتطمت بالعارضة.

في حين حاول الشعلة محاولات خجولة على مرمى الخليج وخطف من إحداها على هدف التعادل بعدما مرر لاعبه محمد السفري كرة للمهاجم الغاني صامويل، والذي وضعها بسهولة في مرمى الخليج عند الدقيقة 44.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة، طرد حكم المباراة مشاري المشاري الغاني صامويل مهاجم الشعلة لحصوله على الكرت الأصفر الثاني بعد مخاشنته لحارس الخليج، في حين حصل على البطاقة الصفراء الأولى بعد استفزازه لجماهير الخليج أثناء فرحته بالهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل الخليج هجومه على مرمى الشعلة الذي تأثر بالنقص العددي بعد طرد الغاني صامويل واعتمد على الهجمات المرتدة.

ووقف دفاع الشعلة وحارسهم أمام هجوم الخليج الذين حاولوا الوصول للمرمى عن طريق الكرات العرضية بنفس طريقة الشوط الأول.

وسنحت هجمة خطيرة للخليج في الوقت بدل الضائع بعدما مرر عبدالمطلب الطريدي كرة ذكية للمهاجم حسين التركي والذي سدد الكرة قوية اصدمت بمدافع الشعلة محمد الطميحي.

وحصل فريقا الخليج والشعلة على النقطة الأولى في دوري جميل بعد أن خسر الأول من الشباب ٢-صفر، وخسر الثاني من الهلال ٣-١ في المرحلة الأولى.