الحميداني: "المتعهد" اتهمنا جزافاً لتبرير فشله

أكد محمد الحميداني، نائب رئيس نادي الهلال، بأن فريقه خاض مباراة صعبة أمام السد القطري في ذهاب دوري الثمانية الآسيوي، مبيناً أن خصمهم كان نداً قوياً أجاد خوض اللقاء بتكتيك عال، وقال" الفريق الضيف تعامل مع اللقاء حسب ظروفه، وخرج بأقل الخسائر .. النتيجة غير كافية ومتفائلون بحصد بطاقة المربع الذهبي من الدوحة".



ويؤكد الحميداني بأن إدارة الهلال ليس لها علاقة مباشرة في الخطأ الذي تسبب في حرمان الجماهير من مياه الشرب والمواد الغذائية ، بعد حالة الغضب الكبيرة التي صاحبت اللقاء من قبلها، مبيناً أن الخطأ يتحمله المتعهد بشكل كبير، وأن الإدارة حاولت تدارك خطأ المتعهد بتوفير 25 ألف عبوّة في أرجاء الملعب.

وحول رمي المتعهد بالتهم على جماهير الهلال بأنها المتسبب فيما حدث ، بعد إنتشار العديد من الصور عن حالات تخريب في الأكشاك المنتشرة في ملعب استاد الملك فهد، قال الحميداني" رمي التهم جزافاً هو محاولة للتنفيس وتبرير الخطا من قبل المتعهد ، ماحدث تصرف فردي لايمثل جماهير الهلال، وقررنا سلفاً إلغاء التعاقد مع الشركة كماتحدث رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد".

وتوقّع الحميداني أن الحضور الجماهيري خلال مواجهة فريقه أمام السد تجاوز الرقم المعلن وهو 63500 ألف مشجع، مؤكداً أن إحصاء العدد أتى من قبل إدارة الملعب وليس للإدارة أي دور في ذلك.

وأكد نائب رئيس الهلال أن إدارة النادي بصدد إصدار نظام جديد للتذاكر، بالتعاون مع شركة صلة الرياضية وهو إصدار بطاقات موسمية سيعلن عن أسعارها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحول موعد إعلان الرعاة الجدد قال الحميداني " نهاية شهر ديسمبر المقبل سيعلن عن أسماء عددٍ آخر من الرعاة، كما سيتم تفعيل دور العديد من العقود المبرمة سلفاً مثل مجموعة اليمني، داخل مرافق النادي".

