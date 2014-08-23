الرائد يبحث عن تعويض "السرقة" بنقاط النصر

يسعى النصر حامل اللقب إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد في ختام المرحلة الثانية لدوري جميل والتي ستشهد مواجهتين بين نجران والأهلي والفتح والشباب.

وانطلقت المرحلة أمس الخميس بمواجهتين إذ فاز فريق هجر على التعاون ٢-صفر، وتعادل الخليج والشعلة ١-١، وقدمت مباراتي الاتحاد والهلال في هذه المرحلة استثنائياً بسبب مشاركتهما في دوري أبطال آسيا والذي حقق فيها الأول الفوز على الفيصلي ٢-١ فيما حقق الثاني فوزه على العروبة ٤-١.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة سيكون الرائد أمام اختبار صعب حينما يستضيف النصر والذي سيبحث عن فوزه الثاني ومواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بلقبه.

ويأمل الرائد في أن يستعيد توازنه بعد خسارته أمام الفيصلي في المرحلة الأولى، في المقابل من المتوقع أن يدخل الإسباني كانيدا بنفس تشكيلته التي لعب بها مباراته الأولى أمام نجران الأسبوع الماضي والتي كسبها ٤-١ باستثناء عودة اللاعب ابراهيم غالب الى التشكيلة ودخول عوض خميس بديلاً للمصاب شايع شراحيلي.

وفي نجران يسعى الأهلي إلى مواصلة عرضه القوي الذي قدمه الأسبوع الماضي بعد فوزه على هجر ٦-١ وسيعتمد مدربه السويسري جروس على السوري عمر السومة الذي قدم عرضاً لافتاً أمام هجر توجه بتسجيله هاتريك.

في حين سيبحث نجران عن استعادة توازنه بعد خسارته في المرحلة الأولى من النصر ٤-١ في محاولة منه للاستفادة من عامل الأرض والجمهور.

وفي الأحساء ستكون المهمة صعبة أمام الفتح بطل الدوري في الموسم قبل حينما يستضيف الشباب المنتشي بعد تحقيقه بطولة السوبر وفوزه في المرحلة الأولى أمام الخليج.

ويسعى الفتح الى استعادة توازنه بعد المستويات الهزيلة التي قدمها الموسم الماضي والتي كادت أن تعيد الفريق الى دوري الدرجة الأولى.

وخسر الفتح أولى مبارياته بالدوري من أمام الاتحاد بهدف نظيف، بعكس الشباب الذي سيسعى الى إعلان نفسه مبكراً أحد المنافسين على لقب الدوري بعد غيابه عن المنافسة الموسم الماضي.

