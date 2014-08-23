النصر يخاطب الشعلة رسميا لطلب حكام أجانب

فيما يبدو استكمالا لبيان النادي الذي صدره الأسبوع الماضي، تعهد نادي النصر رسمياً لنظيره الشعلة بتسديد كامل مستحقات طاقم أجنبي لمباراة الفريقين في الجولة الخامسة التي ستلعب على أرض الشعلة.

ووفق الخطاب المذيل بتوقيع خالد الرشيدان أمين عام نادي النصر، موجها إلى نظيره في الشعلة: "نأمل منكم في حال رغبتكم في الاستعانة بحكام أجانب في المباراة مخاطبة اتحاد الكرة ونحن ملتزمون بتسديد التكاليف المادية".

وتأتي مخاطبة الناديين في إطار الخطوة التي أعلنها بطل الثنائية قبل أسبوع عبر بيان صدره لوسائل الإعلام وأعلن فيه استعداده التكفل بكل مصاريف الحكام الأجانب في مباريات الفريق التي تقام خارج أرضه متى ما رغب المضيف.

يذكر أن اتحاد الكرة يسمح للأندية التي تلعب على أراضيها بطلب حكام أجانب في ثلاث مباريات فقط، وهو ما دعا النصر إلى الالتفاف على القرار بالتفاهم مع الأندية الأخرى مباشرة دون الحاجة إلى موافقة اتحاد الكرة.

وإذا ما نجح النصر في إقناع الأندية التي تستضيفه فإن الفريق سيلعب ستة عشر لقاء بقيادة حكام أجانب وهو رقم لم يصل إليه فريق بعد منذ إقرار الحكم الأجنبي.