"الآسيوي" يرفض استئناف اتحاد جدة بشأن دخول الجماهير

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد الاستئناف الذي تقدم به نادي اتحاد جدة ضد قرار منع جماهيره من حضور لقاء الإياب في مواجهته مع فريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء في جدة، والتي ستقام على ملعب الملك عبد العزيز في الشرائع بحسب طلب النادي الجداوي.

من جانبه علق مجلس إدارة نادي الاتحاد على قرار الاتحاد الآسيوي برفض الاستئناف المقدم من النادي لنقض قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي بحرمان جماهيره من حضور لقاء الفريق العين، حيث سيزيد ذلك من عزيمة وإصرار لاعبي الاتحاد لتعويض جماهيرهم الوفية عدم حضور اللقاء وسوف يبذلون كل ما لديهم لتحقيق النتيجة المرجوة، ويؤكد المجلس بأنه سوف يبذل كافة ما في وسعه لإبعاد اللاعبين عن تأثيرات هذا القرار وتهيئتهم بالشكل المطلوب لخوض اللقاء الحاسم.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، قال الدكتور عبدالحميد الشيباني، نائب رئيس لجنة الانضباط الآسيوية لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية"، أن جماهير الاتحاد كررت المخالفة التي بموجبها تم حرمانها من حضور مباراة الإياب بدور ربع النهائي أمام العين الإماراتي، 9 مرات، وهو ما أدى إلى عقوبة مشددة.

وأورد الشيباني: "نحن باللجنة تحكمنا لوائح وأنظمة وتقرير المباراة، والسبب الرئيس لمعاقبة الاتحاد أنه كرر المخالفة 9 مرات، وهو ما أدى إلى معاقبة النادي بعقوبة مشددة"، وتابع: "نأمل أن تقوم الأندية الكبيرة بزيادة وعي جماهيرها للحيلولة دون وقوع ذات المخالفة"، مؤكداً أن الألعاب النارية هي السبب بمعاقبة النادي الغربي.