اتحاد الكرة السعودي يمنح بطل الدوري 27 مليون ريال

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية توزيع عوائد حقوق النقل التلفزيوني لمسابقة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين على الأندية، حيث وافق المجلس على آلية التوزيع بما نسبته 50% بمبلغ ثابت و50% حسب النتائج في الموسم الرياضي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مساء الأحد، جاء فيه: "تمت الموافقة على آلية توزيع حقوق الرعايات في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين على الأندية، بحيث ستكون نسبة 60% بالتساوي و40% حسب النتائج، وذلك لمنافسات الموسم الجاري من الدوري، بينما ستكون الآلية في الموسم المقبل بنسبة 40% بالتساوي و40% حسب النتائج و20% لمعيار الرخصة الآسيوية، وسيتم خلال هذا الأسبوع توزيع عوائد الأندية من الدفعة الأولى المستلمة من مجموعة قنوات الـ MBCوالبالغة 105 ملايين ريال".

وتم تغيير الجوائز المالية للأبطال بمسابقة جميل، حيث سينال صاحب المركز الأول 26 مليونا و990 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني سينال 24 مليونا و245 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث سينال 22 مليونا و300 ألف ريال، وصاحب المركز الرابع سينال 20 مليونا و355 ألف ريال، بينما سينال صاحب المركز الأخير في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين 11 مليونا و450 ألف ريال.

وأضاف البيان: "كما أقر المجلس زيادة مكافآت الحكام السعوديين بنسبة 100% وذلك وفق ضوابط خاصة، من أجل دعم الحكم السعودي وتعزيز تواجده في أكبر عدد من المباريات، حيث يتقاضى حالياً الحكم المحلي 2500 ريال وسيتم زيادتها إلى 5 آلاف ريال وفق عطائه وتقرير من لجنة الحكام الرئيسية، وتم استقطاع مكافآت الحكام من عوائد الأندية من حقوق النقل التلفزيوني المتمثلة في الدفعة الأولى الواردة من مجموعة قنوات الـ MBC، وسيتم استقطاع الـ 50% المتبقية من الدفعة الثانية المقبلة من عوائد حقوق النقل التلفزيوني.

وأوضح البيان، أن ثمة شراكة بين اتحاد كرة القدم مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض والذي يمتد إلى ثلاث سنوات، وهناك مفاوضات قائمة تقودها الشركة المسوقة للاتحاد تقترب من الانتهاء مع خمسة شركات للمشاركة في الرعاية، وخلال الفترة المقبلة ستتجاوز عوائد الرعاية للاتحاد وبطولاته حاجز الـ80 مليون ريال، وإن شاء الله تكون النسبة الأكبر من ميزانية الاتحاد تأتي من عوائد الرعاية.