السعودية.. 5 حكام أجانب لكل ناد بمسابقة الدوري

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد الحكام الأجانب لكل فريق إلى خمسة حكام بدلاً من النظام المعمول به حالياً، والذي يكفل لكل ناد إحضار ثلاثة حكام أجانب طيلة مسابقة الدوري، فيما تم إصدار القرار ظهر اليوم بمقر الاتحاد الواقع في العاصمة السعودية الرياض.

وتم السماح للأندية كافة بطلب خمسة طواقم تحكيم أجنبية في منافسات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بدءاً من هذا الموسم، شريطة أن يقدم الطلب من قبل النادي الراغب في جلب حكام أجانب قبل المباراة بـ15 يوم وتقديم شيك مصدق بمبلغ 135 ألف ريال.

وفي وقت سابق يوم أمس، تعهدت إدارة نادي النصر لنادي الشعلة، مساء أمس بتسديد كامل مستحقات طاقم أجنبي في حال قيادته مباراة الفريقين في الجولة الخامسة التي ستلعب على أرض الشعلة.

وجاءت مخاطبة الناديين في إطار الخطوة التي أعلنها بطل الثنائية قبل أسبوع عبر بيان صدره لوسائل الإعلام وأعلن فيه استعداده التكفل بكل مصاريف الحكام الأجانب في مباريات الفريق، التي تقام خارج أرضه متى ما رغب المضيف.

وسبق أن أكد المعيبيد عن توجه اتحاد الكرة للاستعانة بالحكام الخليجيين في الفترة المقبلة، مع تطوير الحكم السعودي حتى يحظى بفرصة المشاركة خارجياً.