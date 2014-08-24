رعاية الشباب تسحب مشروع عكاظ من المقاول.. وتتوعد

أصدر الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب قراراً يقضي بسحب مشروع إنشاء مقر نادي عكاظ في مدينة الطائف من الشركة المنفذة، نظراً لتعثر المشروع وعدم التزام الشركة المنفذة ببنود العقد الموقع معها، فيما ستطرح الرئاسة المشروع للمناقصة مرة أخرى، حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى وجه سمو الرئيس العام لرعاية الشباب خطابات إنذار لجميع المقاولين المنفذين لمشاريع الرئاسة العامة لرعاية الشباب المتأخرين في التنفيذ بأنه سيتم سحب المشاريع منهم في حال عدم تسريع العمل بشكل مرضي في الفترة القادمة، وبما تنص عليه بنود العقد وتسمح به الأنظمة.

يذكر أن قبل خمسة أيام، سحبت رعاية الشباب مشروع إنشاء مقر نادي الرائد في بريدة من الشركة المنفذة، وذلك لتعثر المشروع، وعدم التزام الشركة المنفذة ببنود العقد الموقع معها.