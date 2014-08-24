كانيدا يبدي رضا تاماً بعد فوز النصر على الرائد

أبدى الإسباني راؤول كانيدا، مدرب فريق النصر السعودي، رضاه عن النتيجة التي انتهت بهدفين مقابل هدف لمصلحة فريقه الفائز على الرائد ضمن ختام الجولة الثانية من مسابقة جميل.

وقال الإسباني: "استحوذنا على مجريات المباراة، وسيرناها كما كنا نرغب في ذلك رغم الغياب لبعض العناصر المؤثرة، إلا أن عناصر فريقي ظهرت بشكل جيد وحصلنا على عدد من الفرص التي لم تسجل، وهو الأمر الذي أعطى لاعبي الرائد فرصة للعودة للمباراة والبحث عن نتيجة إيجابية، وكان يفترض أن نستغل الفترة التي كان يعاني منها فريق الرائد، ولكن الحال سيكون أفضل في المباريات القادمة".

وتابع كانيدا: المباراة بشكل عام كانت جيدة بالنسبة لنا، حيث سجلنا هدف التفوق في الحصة الأولى من اللقاء، ثم تقدمنا بهدف ثان، ولكن الرائد استغل فرصة في الدقيقة الأخيرة وحصل على هدف تقليص الفارق، والأهم لدينا النقاط الثلاث وكسب المباراة التي بالفعل حصلنا على نتيجتها، أما الأخطاء فهي موجودة وسنعمل على تصحيحها".

من جهته، وصف السلوفاكي فالتوك كوستوف، المدير الفني لفريق الرائد، المواجهة التي جمعت فريقه بالنصر بالصعبة في ظل أنها كانت أمام حامل لقب المسابقة وأحد أفضل الفرق الذي يمتلك عناصر جيدة، وقال: "حذرت اللاعبين قبل المباراة، وتحديداً خلال الاجتماع الفني أن نلعب بقوة وبتركيز عال في ظل أن الفريق الذي نقابله ليس بالفريق الهين".

وأضاف كوستوف أن فريقه لعب مباراة قوية وتماسك الفريق بشكل جيد، وسجلنا هدف التقليص في الدقائق الأخيرة، وبحثنا عن هدف التعادل، ولكن تبقى مباراة مهمة وتجربة جيدة للفريق أمام فريق مميز