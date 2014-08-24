مدرب الأهلي غروس: نجران فريق صعب

قال السويسري كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي السعودي، إن مباراة فريقه ضد نجران والتي انتهت 1-1، كانت صعبة للغاية.

وتعادل الأهلي 1-1 مع نجران بالجولة الثانية لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين بنسخته الثانية بملعب الإخدود. فيما أوضح غروس في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "كنا نطمح في التقدم، لكننا تأخرنا وبتنا نبحث عن هدف التعديل".

وتابع: "نجحنا في العودة للقاء، ولكن أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، سنحاول تعويض التعادل مع نجران في المباريات المقبلة".

ووصل الأهلي إلى أربع نقاط في المركز الخامس بعد جولتين من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بنسخته الثانية.

فيما لاتزال الجماهير الخضراء معترضة على مستوى الفريق مع بقاء الكولومبي بالومينو في دكة البدلاء مع تأكيد المدرب عدم جاهزية اللاعب، نافيا وجود أي خلافات.