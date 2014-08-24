أدريان وهزازي يقودان النصر والشباب إلى النقطة "6"

قاد البولندي أدريان ميرزفسكي فريقه النصر إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في مشواره نحو المحافظة على لقبه بعد تسجيله هدفين في مرمى الرائد في ختام المرحلة الثانية لدوري جميل السعودي، والتي شهدت فوز الشباب على مضيفه الفتح بهدفين نظيفين، سجلها مهاجمه نايف هزازي، فيما تعادل الأهلي أمام مضيفه نجران ١-١.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقصيم كاد الرائد يباغت النصر بهدف مبكر عند الدقيقة الثالثة حينما استلم قائده مشعل العنزي كرة داخل منطقة الجزاء وصلته بالخطأ من إبراهيم غالب وسدد الكرة تصدى لها القائم الأيسر للحارس عبدالله العنزي.

أحس النصراويون بالخطورة وبدأوا بشن هجماتهم على مرمى الرائد، ونجح لاعبه البولندي أدريان ميرزفسكي بافتتاح التسجيل عند الدقيقة ١١بعد أن حول عرضية البرازيلي ماركينيوس برأسه في مرمى الحارس أحمد الكسار.

واصل النصر هجومه وكاد نجم المباراة أدريان يسجل الهدف الثاني بعدما راوغ مدافع الرائد أنس بن ياسين، وسدد وصلت سهلة للحارس الكسار.

عاد أدريان وواصل خطورته على مرمى الرائد وأضاع هدفاً محققاً حينما وصلته تمريرة مميزة من ماركينيوس وضعته أمام المرمى، إلا أن البولندي سدد الكرة بعيدة عن مرمى الكسار.

في الشوط الثاني، واصل النصر هجومه على مرمى الرائد والذي حاول الظهور بشكل مغاير لما ظهر عنه في الشوط الأول، إلا أن لاعبيه لم يستطيعوا مجاراة لاعبي النصر الذين استلموا زمام الأمور، خاصة في منتصف الملعب.

وهدأت المباراة كثيراً، خاصة من الفريق النصراوي، وحاول المقدوني كوستوف مدرب الرائد استغلال هذا الهدوء بزجه بالمهاجم فهد الجهني بديلاً للاعب المحور عبدالمحسن عسيري.

ونشط الرائد وبدأ بمجاراة لاعبي النصر، وكاد البديل فهد الجهني يسجل هدف التعادل حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء النصراوية تصدى لها الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وواصل الرائد نشاطه واعتمد لاعبوه على الكرات العرضية والتي لم تصل للحارس النصراوي بسبب طول قامة مدافعي النصر محمد حسين وعمر هوساوي اللذين وقفا أمام كل الكرات.

وعند الدقيقة ٧٣ نجح البولندي أدريان ميرزفسكي بتسجيل الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الأول حينما وصلته كرة عرضية من البرازيلي ماركينيوس حولها برأسه في مرمى الرائد.

وواصل النصر استحواذه على الكرة وأضاع مهاجمه حسن الراهب هدفاً محققاً، في حين نشط الرائد في الخمس دقائق الأخيرة وأضاع لاعبه فارس العياف الذي دخل بديلاً لمشعل العنزي هدفاً محققاً بعدما وصلته كرة من فيصل درويش أمام مرمى الحارس عبدالله العنزي، إلا أنه لم يحسن استغلال الكرة لتذهب بعيداً عن المرمى.

وفي الدقيقة ٩١ نجح الرائد بتسجيل هدفه الأول عن طريق السنغالي بابا وايجو الذي تلقى تمريرة من سلطان كعبي وضعها بسهوله في مرمى النصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة السادسة بعد فوزه في المباراة الأولى على نجران ٤-١، في حين بقي الرائد بدون نقاط بعد خسارته في المرحلة الأولى من الفيصلي بهدف نظيف.

وفي الأحساء قائد مهاجم الشباب نايف هزازي إلى تحقيق فريقه فوزه الثاني بعد تغلبه على الفتح بهدفين نظيفين. وسجل هزازي هدفه الأول عن طريق ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وعند الدقيقة ٩٢ انطلق هزازي من منتصف ملعب الفتح وراوغ مدافعي الفتح وواجه حارس الفتح علي المزيدي ووضع الكرة في الشباك.

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة السادسة بعد فوزه في المرحلة الأولى على فريق الخليج ٢ - صفر، في حين بقي فريق الفتح بدون أي نقطة بعد خسارته في المباراة الأولى من أمام الاتحاد بهدف نظيف.

وفي نجران فشل الأهلي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تعادله أمام نجران ١-١. ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف السبق عند الدقيقة ٣٣ عن طريق متوسط ميدانه محسن القرني الذي أرسل كرة قوية من خطأ خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف. ونجح السوري عمر السومة فق تسجيل هدف التعادل برأسية وضعها في مرمى الحارس محمد شريفي.

