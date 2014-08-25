القروني: ليس أمامنا إلا الفوز على العين

يعترف خالد القروني، مدرب الاتحاد، أن فريقه لا يملك أي خيار عدا الفوز على العين بنتيجة تفوق الهدفين، شريطة عدم تلقيه أي هدف، وذلك للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال القروني في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة: "هي مباراة مفصلية بالنسبة لنا، وليس أمامنا سوى الفوز" وأردف: "العين فريق قوي للغاية وشاهدنا ذلك في مباراة الذهاب، لكني واثق من قدرة لاعبي على انتزاع الفوز والتقدم بالبطولة القارية"، مبيناً أنهم بنادي الاتحاد عملوا على إعداد اللاعبين ذهنياً وتكتيكياً لهذه المباراة.

ورفض المدرب السعودي تحميل اللاعبين الخسارة التي تلقاها الفريق أمام العين بالذهاب، وقال: "أنا المدرب، وأنا المسؤول عن كل ما حدث، اللاعبون والجهاز الإداري لا علاقة لهم بالهزيمة"، وأتبع ذلك بقوله: "لعبنا جيداً بالشوط الأول في مباراة العين، لكن الفريق الإماراتي سجل هدفين من أخطاء ارتكبناها".

وبين القروني أن لاعبه فهد المولد، لن يشارك بالمباراة بسبب حالته الصحية وقال: "فهد لن يشارك بالمباراة، وسأزوره بعد المباراة".

