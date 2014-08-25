الهلال يدعم جماهيره أمام السد بتذاكر مجانية

اشترت إدارة نادي الهلال السعودي من نظيرتها بنادي السد القطري جميع التذاكر المخصصة لجماهير الهلال في المباراة المقررة بين الفريقين بعد غد الثلاثاء بإياب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، والبالغ عددها 1200 تذكرة لتوزيعها على جماهير الهلال.

ويترأس محمد الحميداني نائب رئيس نادي الهلال بعثة الفريق التي وصلت اليوم الأحد إلى الدوحة على متن طائرة خاصة؛ استعدادا للمباراة المهمة والحاسمة.

وأعلن نادي هجر والرائد السعوديان دعمهما ومؤازرتهما لفريق الهلال في مهمته الآسيوية مع تسيير حافلات تنقل الجماهير من السعودية ومناطق الشرق إلى الدوحة لدعم اللاعبين معنويا من المدرجات حتى يخطفوا بطاقة التأهل للدور قبل نهائي.

وكان الهلال فاز على ملعبه في الرياض ذهاباً بهدف نظيف سجله سلمان الفرج في الحصة الزمنية الثانية، فيما يحاول الفريق تحقيق اللقب القاري إثر تدعيم الفريق بلاعبين محترفين ومحليين على صعيد عال.