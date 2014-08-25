ريجي: علينا إثبات أفضليتنا بين فرق آسيا

رفع لورينت ريجيكامف، مدرب الهلال، راية التحدي باكراً، وأكد جاهزية فريقه لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد على أرض الأخير بالدوحة، مساء الغد.

وقال ريجي في المؤتمر صحافي: "نحن جاهزون تماماً لأي ظروف مناخية، وتحديداً ارتفاع منسوب الرطوبة، واللاعبون مستعدون تماماً لهذا التحدي، ولن نختلق الأعذار لهم". وتابع: "السد فريق قوي، وهو من أهم الفرق بالمنطقة الخليجية، وبالتأكيد سيخوض المباراة بشكل مختلف عن مباراة الذهاب، أما نحن فعلينا اللعب لكي نتأهل لنصف النهائي، وتأكيد أفضليتنا ببين الفرق الآسيوية".

ومن جانبه، تمنى ثياغو نيفيز، تحقيق الانتصار على السد بمباراة الغد، وتقديم نتيجة المباراة هدية لابنته، ويقول: "عيد ميلاد ابنتي سيكون غداً، وأتمنى أن نحقق الفوز لكي أقدمه هدية لها بهذا اليوم". وأردف: "نحن جاهزون، ولن نركن لنتيجة الذهاب، سنبحث عن الفوز ولا شيء غيره للوصول إلى نصف النهائي الآسيوي".