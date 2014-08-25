زالاتكو.. يبعد نور عن تشكيلة الاتحاد ويعيده مجدداً

كان زالاتكو داليش يوجه لاعبيه على خط التماس في استاد الملك فهد، في الوقت الذي كان محمد نور يخوض مباراته الأخيرة كلاعب أساسي مع الاتحاد، قبل أن تقرر إدارة الاتحاد السابقة برئاسة محمد فايز إبعاده وبعض نجوم جيل الاتحاد الذهبي حتى نهاية الموسم على إثر الخسارة من الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو القرار الذي شهد نهاية قصة نور مع الاتحاد بعد 16 عاماً كان خلالها خلف كل منجز تحقق للعميد في تلك الفترة.

واليوم، بعد 17 شهراً من تلك المباراة، يستعد خالد القروني، لإشراك نور في وسط الملعب أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا، لأول مرة كلاعب أساسي منذ تركه الاتحاد أواخر مارس من العام الماضي، وحينها سيكون لاعب الوسط المخضرم أمام زالاتكو من جديد، بعد أن تسبب الكرواتي ورجاله بإبعاد نور عن الاتحاد عقب موقعة استاد الملك فهد الشهيرة، حيث كانت تلك المباراة آخر مباراة شارك بها نور أساسياً بقميص الاتحاد، وهو الأمر الذي أسال الكثير من الحبر وزاد من حدة الانتقادات تجاه إدارة المهندس فايز.

وبعد تركه للاتحاد، اضطر نور للانتظار شهرا كاملا ليشارك مع النصر بكأس الملك للأبطال، لكنه بدأ مشواره بشكل سيئ عندما أضاع ضربة جزاء أمام الأهلي، غريم نور التقليدي، وخسر النصر بمباراة الإياب ليخرج من البطولة تحت أنظار نور الذي حمل الكأس موسم 2009-2010م بقميص أصفر جدة.

ومع بداية الموسم الماضي، وضع دانييل كارينيو، نور، أمام لاعبي المحور، وكان اللاعب الأسمر بقدر التطلعات، ليقود أصفر العاصمة إلى لقبي دوري جميل للمحترفين، وكأس ولي العهد، لكن تلك الإنجازات لم تكن كافية لإبقاء اللاعب بصفوف النصر، وعاد مباشرة إلى الاتحاد بعد تولي إبراهيم البلوي رئاسة النادي الجدّاوي.

وبعد عودة نور إلى ناديه الأصلي، لم يشارك كأساسي أبداً، وبقي على مقاعد البدلاء خلال المباريات الثلاث التي لعبها الاتحاد حتى الآن (أمام الفيصلي والفتح بالدوري، وذهاب ربع نهائي أبطال آسيا أمام العين الإماراتي)، لكنه من المؤكد أن يشارك غداً بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق مثل الإصابات، وحاجة الفريق إلى خبرة اللاعب الحائز على لقبي دوري أبطال آسيا 2004 و2005م.

