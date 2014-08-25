سهم "القناص" لايخطئ شباك الأندية القطرية

لطالما كان ياسر القحطاني عنصر حسم فاعلا في مباريات الهلال أمام الأندية القطرية في جميع البطولات التي خاضها بالقميص الأزرق، مسجلاً 9 أهداف، في بطولتي كأس أندية الخليج، ودوري أبطال آسيا.

وبدأت علاقة ياسر مع الشباك القطرية قبل 8 أعوام، وتحديداً ببطولة كأس أندية الخليج، عندما قلب تأخر فريقه أمام أم صلال بهدف، إلى فوز بهدفين، سجلهما أفضل لاعب آسيوي ذلك العام في ظرف 6 دقائق، وفي دوري أبطال آسيا 2010م، سجل ياسر مرتين في شباك مضيفه السد، ليسهم بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة الغرافة الشهيرة، سجل ياسر هدفاً قلص به الفارق قبل أن يحرز عيسى المحياني الهدف الثاني لينقل الهلال إلى مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني بنصف نهائي تلك النسخة.

وفي النسخة التالية من دوري أبطال آسيا، سجل ياسر هدفاً بشباك الغرافة من جديد في استاد الملك فهد الدولي، وهو الوحيد له بتلك النسخة بالشباك القطرية، قبل أن ينتقل إلى العين بنظام الإعارة لموسم 2011-2012م.

وسجل القحطاني هدفين بشباك الريان بنسخة 2012-2013، وأسهم بعودة فريقه إلى المنافسة بعدما كان تأهله إلى الأدوار الإقصائية يعتبر أمراً صعباً.

وفي الموسم الماضي، سجل القحطاني هدفاً من ركلة جزاء في الدقائق الأولى، ليفتتح الطريق نحو شباك السد، في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة.

