إدارة السد في بيان: لا نتحمل مسؤولية جماهير الهلال

حمّلت إدارة السد القطري، نظيرتها الهلالية، مسؤولية عدم حصول الجماهير السعودية على تذاكر لمباراة اليوم التي ستجمع بين الفريقين بالدوحة، ومؤكدة بأنها أضافت عدداً من المقاعد تفوق النسبة المحددة من الاتحاد الآسيوي لجماهير الضيف.

وقالت إدارة السد في بيان رسمي، نُشر على صفحة النادي بموقع "تويتر": فيما يتعلق بموضوع عدم توفر تذاكر كافية لجمهور نادي الهلال الشقيق، نريد أن نوضح ونؤكد أننا أعلمنا الإخوة في نادي الهلال العدد المسموح به مسبقاً وهو 1200 مقعد حسب قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي وهو ما نسبته 8% من مجموع مقاعد الملعب".

وتابعت الإدارة بيانها، وقالت: "تم إضافة 231 مقعد اضافي يوم أمس، إضافة إلى أنهم من طلب أن يكون التوزيع تحت مسؤوليتهم، وبناء عليه فإن النادي لا يتحمل مسؤولية قدوم أعداد أكبر من العدد المعلوم مسبقاً من قبل الإخوان بنادي الهلال، وكان يجب أن يقوم الإخوة بالإعلان عن العدد المتوفر". واشتكت جماهير الهلال من نفاذ التذاكر المخصصة لهم في وقت متأخر من مساء أمس، وتواجد الكثير منهم حول الاستاد الذي سيحتضن المباراة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

