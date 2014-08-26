العين يجدد علاقته بشباك الاتحاد ويبلغ نصف النهائي

ضرب فريق العين الإماراتي موعداً مع الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بعدما كرر تفوقه على مضيفه الاتحاد بفوزه ٣-١ في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة، والذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وكان العين قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين يوم الثلاثاء الماضي.

الإثارة بدأت مبكراً حينما سجل الغاني جيان أسامواه هدفاً بعدما حول عرضية السبوفاكي ستوتش برأسه في مرمى الحارس فواز القرني، إلا أن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل.

بعدها وضحت أفضلية العين الذي وصل كثيراً لمرمى الاتحاد وأضاع مهاجمه جيان هدفاً محققاً حينما وصلت إليه كرةً من السلوفاكي ستوتش أمام مرمى الحارس فواز القرني، إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

تواصلت أفضلية العين وأنقذ حارس الاتحاد فواز القرني فريقه من هدف محقق بعدما تصدى بنجاح لتسديدة لاعب العين أحمد برمان.

وكاد العين يفتتح التسجيل من جديد حينما راوغ صانع ألعابه عمر عبدالرحمن مدافعي الاتحاد أسامة المولد وأحمد عسيري وواجه المرمى وسدد الكرة مرت بعيدة فوق المرمى.

وبعد مرور نصف ساعة نشط فريق الاتحاد وبدأ بمقاسمة العين السيطرة ونجح بتسجيل هدفه الأول عند الدقيقة ٣٦ حينما اخترق لاعبه البرازيلي ماركينيو دفاع العين وحول كرة عرضية ليتكفل مدافع العين إسماعيل أحمد بتسجيها في مرمى فريقه.

الفرحة الاتحادية لم تدم سوى أربع دقائق حينما استغل السلوفاكي ستوتش اندفاع لاعبي الاتحاد ومرر كرة جميلة للغاني جيان الذي وضع الكرة بسهولة على يسار الحارس فواز القرني.

في الشوط الثاني حاول مدرب الاتحاد خالد القروني تنشيط خط المقدمة بزجه بالمهاجم عبدالرحمن الغامدي بديلاً للمهاجم مختار فلاتة الذي كان بعيداً عن مستواه الشوط الأول.

بدأ الاتحاد بشن هجماته بحثاً عن الأهداف الثلاثة المطلوبة وواجه مهاجموه دفاعاً صلباً من العين، وحضرت أولى الهجمات الاتحادية عند الدقيقة ٦٠ حينما أطلق صانع ألعابه البرازيلي ماركينيو قذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خالد عيسى بصعوبة.

بعدها بدقيقة حول البرازيلي ماركينيو كرة عرضية للمهاجم عبدالرحمن الغامدي المواجه المرمى ليضعها برأسه بعيدة عن الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة ٦٣ أضاع لاعب الاتحاد محمد ابوسبعان هدفاً محققاً حينما انفرد بالحارس خالد عيسى وسدد الكرة مرت بعيدة عن المرمى العيناوي.

وعند الدقيقة ٦٦ صعب صانع ألعاب العين عمر عبدالرحمن المهمة على الاتحاديين بعد نجاحه بتسجيل الهدف الثاني، وهو ما جعل فريق الاتحاد مطالب بتسجيل 5 أهداف إذا ما أراد التأهل.

بعد الهدف نجح العين في السيطرة على المباراة ووضح على لاعبي الاتحاد الإحباط، وهو ما جعل مدربه الكرواتي زلاتكو إراحة لاعبيه حينما أخرج الفرنسي إيكوكو وأدخل اللاعب ابراهيما ديكايه، ومن ثم أخرج صانع ألعابه عمر عبدالرحمن وأدخل شقيقه محمد عبدالرحمن، وأخرج الغاني جيان وأدخل اللاعب المخضرم هلال سعيد.

وعند الدقيقة ٨٣ ترجم العين أفضليته بتسجيله الهدف الرابع عن طريق البديل دياكيه، والذي تلقى تمريرة من السلوفاكي ستوتش أمام مرمى الاتحاد ليضع المرة بسهولة في شباك الحارس فواز القرني.