الهلال يفرض التعادل على السد ويطير إلى نصف النهائي

فرض الهلال السعودي التعادل السلبي على مضيفه السد القطري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا ليقطع تذكرة الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وكان الهلال قد نجح بالخروج فائزاً من موقعة الذهاب التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي الأسبوع الماضي بهدف نظيف.

وبدأ الشوط بحذر كبير من كلا الفريقين اللذين فضلا تأمين مناطقهما الخلفية. شهدت الدقيقه ٢٨ أولى الهجمات الخطيرة للسد حينما مرر اللاعب خلفان إبراهيم كرة من خلف مدافعي الهلال للمندفع عبدالكريم حسن الذي سددها قوية تصدى لها ياسر الشهراني بفدائية.

رد الهلال كان سريعاً بعدما سنحت للاعبه البرازيلي تياقو نيفيز فرصة هدف حينما وصلته تمريرة من ناصر الشمراني على قوس منطقة جزاء السد حولها بقدمه في أحضان الحارس سعد الشيب.

استمر الحذر بين الفريقين وسنحت هجمة أخرى للسد حينما وصلت كرة للجزائري نذير بلحاج أمام مرمى الهلال الذي سدد الكرة قوية ابتعدت عن مرمى الحارس عبدالله السديري.

وقبل نهاية الشوط، استغل الروماني بينتيلي لاعب الهلال تباطؤ البرازيلي تاباتا في إبعاد كرة ليخطفها من على قوس منطقة الجزاء السداوية ويسدد الكرة قوية أبعدها الحارس سعد الشيب بصعوبة.

في الشوط الثاني هدأت المباراة على غير المتوقع، خاصة من فريق السد الذي تراجع لاعبوه، وهو ما مكن لاعبي الهلال من السيطرة على المباراة وتسييرها كيفما يشاء، وكاد اللاعب البرازيلي تياقو نيفيز يسجل هدفاً محققاً حينما توغل داخل منطقة الجزاء السداوية ورواغ أكثر من مدافع وسدد الكرة أبعدها الحارس سعد الشيب لتعود إلى سلمان الفرج الذي بدوره سددها أرضية زاحفة نحو مرمى السد لتجد المدافع محمد كسولا الذي أبعدها إلى ركلة زاوية.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة تحسن مستوى السد وكاد لاعبه البديل صالح اليزيدي الذي نزل بديلاً للبرازيلي موريكي يسجل هدفاً حينما حول عرضية نذير بلحاج برأسه تصدى لها الحارس الهلالي عبدالله السديري.

اليزيدي واصل خطورته على مرمى الهلال وأضاع هدفاً محققاً حينما انفرد بالمرمى الهلالي وسدد الكرة على يسار الحارس السديري تصدى لها القائم الأيسر.

واصل السد هجومه نحو مرمى الهلال الذي ذاد مدافعوه ببراعة عن مرماهم بإبعاد الكرة عن مناطق الخطر، ليطلق الحكم الكوري كيم سانج صافرته معلناً نهاية المباراة وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي.