الاتحاد في مهمة صعبة.. والهلال لتأكيد التفوق

يدخل فريقا الاتحاد والهلال منعطفاً حاسماً في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف الأول فريق العين الإماراتي ويحل الثاني ضيفاً على السد القطري في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وتختلف طموحات الفريقان السعوديان فالاتحاد تنتظره مهمة صعبة في مباراة الإياب بعد خسارته لقاء الذهاب بهدفين نظيفين حملت توقيع اسماعيل أحمد وجيان أسامواه بالاضافة إلى أن سيلعب المباراة بدون حضور جماهيره بعد أن صادقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي على قرار لجنة الانضباط أول أمس الأحد.

ويعلم مدرب الاتحاد خالد القروني صعوبة المهمة لا سيما وأنه سيفقد مساندة جماهيره بالإضافة إلى أنه مطالب بتسجيل هدفين على الأقل دون ولوج أي هدف في مرماه ليضمن تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية وهي معادلة صعبة قد تدفع به إلى تغيير أسلوبه الذي لعب به مباراة الذهاب وهو ما سيجعله يلعب بأسلوب هجومي بحثاً عن الأهداف المطلوبة ليصل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

ويعول القروني على خبرة لاعبيه محمد نور وأسامه المولد والبرازيلي ماركينيو وهدافه مختار فلاتة.

وفي المقابل فإن مهمة العين ستكون أسهل من أصحاب الأرض كون الفريق يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الاداء الذي قدمه في مباراة الذهاب والتي اقتنص منها هدفين قد يطيران بالفريق لنصف النهائي وهو يبحث عن تكرار إنجازه الذي حققه عام 2003 حينما حقق لقب المسابقة في نسختها الأولى بنظامها الجديد.

ويعول الكرواتي زلاتكو مدرب العين كثيراً على صانع ألعابه عمر عبدالرحمن "عموري" إلى جانب المهاجمين الغاني جيان أسامواه والفرنسي إيكوكو الذي قدم أداءً لافتاً في مباراة الذهاب بعد غياب عن الفريق دام عاماً لعب من خلاله معاراً لفريق الجيش القطري.



الهلال لتأكيد تفوقه

وعلى عكس الاتحاد فإن الهلال سيكون حاله أفضل من المضيف السد بعد فوزه ذهاباً بهدف سلمان الفرج.

ويعلم الهلاليون في أن مهمتهم لن تكون سهلة كون السد سيدخل بكامل قوته في اللقاء بحثاً عن هدف التعويض الذي تلقاه في لقاء الذهاب.

وتنفس الروماني ريجيكامب مدرب الهلال الصعداء بعد اكتمال صفوفه بعودة مواطنه بينتيلي الذي تعرض لكدمة خفيفة في مباراة الذهاب وجاهزية نواف العابد المبتعد عن الفريق بسبب الإصابة.

وقدّم الهلال مستويات مميزة مع انطلاق الموسم بعد فوزه في المرحلتين الأولى والثانية من دوري جميل على العروبة والشعلة بنتيجة 4-1 و3-1 على التوالي, بالإضافة إلى عرضه القوي الذي قدمه في مباراة السد والتي أضاع فيها لاعبوه أكثر من هدف محقق.

ومن المتوقع أن يغير المغربي حسين عموته أسلوبه الدفاعي الذي انتهجه في مباراة الذهاب إذ من المتوقع أن يزج بنجم الفريق خلفان إبراهيم منذ البداية بجانب المهاجم البرازيلي موريكي والجزائري نذير بلحاج والاعتماد على البرازيلي الآخر تاباتا في صناعة اللعب.