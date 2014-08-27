القروني يستقيل من تدريب الاتحاد بعد الخروج الآسيوي

أعلنت إدارة اتحاد جدة إقالة المدرب السعودي، خالد القروني، بعد خروج الفريق من دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته أمام العين الإماراتي صفر-2 ذهابا في العين، و1-3 إيابا في مكة المكرمة.

وسيتولى المهمة مؤقتا المدرب في قطاع الفئات السنية المصري عمرو انور لحين التعاقد مع مدرب بديل، فيما فتحت الإدارة خطوط التواصل مع مدربين أجانب لتولي تدريب الفريق

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": ناقش مجلس إدارة النادي وضع الفريق الكروي الأول على ضوء النتائج والمستويات غير المرضية التي يقدمها منذ بداية الموسم الحالي والاستقالة، التي تقدم بها المدرب الوطني خالد القروني، وعليه قرر المجلس بالإجماع التالي: أولا: قبول استقالة المدرب الوطني خالد القروني من مهام الإشراف على الفريق الكروي الأول، مقدرا له كل ما قدمه خلاله الفترة السابقة من مجهودات، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة". وأضاف البيان: "تم تكليف المدرب المصري عمرو أنور بمهام الإشراف على الفريق الكروي الأول اعتبارا من تدريب يوم غد، وتمنى له المجلس التوفيق في مهمته".

يذكر أن أقرب مباراة للاتحاد ستكون يوم الأحد المقبل أمام الشعلة في الخرج ضمن الجولة الثالة من الدوري السعودي. ويملك الاتحاد حاليا 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على الفتح والفيصلي.