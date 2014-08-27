حمزة إدريس: الاتحاد لن يحقق شيئاً هذا الموسم



وصف حمزة إدريس، نجم الاتحاد السابق، الفريق الحالي بـ"فاقد الروح والهوية"، وذلك عقب الخروج الآسيوي على يد العين الإماراتي بـ5-1 في مجموع المباراتين.

وقال حمزة" ببرنامج "في المرمى" :" ماشاهدناه أمام العين اليوم يأتي استمراراً لما شاهدناه في مباراتي الاتحاد بالدوري، الفريق يفتقد للهوية والروح، وحتى والاتحاد مطالب بالتعويض بمباراة الإياب، وجدنا أن العين يسيطر عليها تماماً" وأضاف:" المشكلة الحقيقية بتوظيف اللاعبين، فنحن لم نرى أي جملة فنية، وحتى وأن (ربنا وفقه) وسجل هدف، لم يحافظ على التقدم وتلقى بعد ذلك هدف التعادل.. بصراحة الاتحاد لك يكن جاهز للتواجد بهذه المرحلة".

وانتقد الهداف المعروف، ادارة الاتحاد ومدربها خالد القروني، وقال:" ادارة النادي تتحمل قرار استمرار المدرب، كما أن القروني هو من اختار الأجانب والمفترض أنه يعرف كيفية توظيفهم داخل الملعب" وأردف:" كان على الادارة جلب مدرب كبير، خصوصاً أن هذه البطولة ستحسن من معنويات اللاعبين، لكن للأسف ذلك لم يحصل"

وأكد إدريس أن الاتحاد لن يصل بعيداً في الموسم الجاري، وأورد: " الاتحاد عسكر داخلياً وخارجياً لكننا لم نشاهد أي شيء يدل على ذلك، وأقولها بصراحة، الاتحاد غير قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة في المنافسات المقبلة".

