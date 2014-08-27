25 لاعباً سعودياً إلى لندن من أجل ودية أستراليا

أعلن الإسباني لوبيز كارو، مدرب المنتخب السعودي، قائمة اللاعبين الذين سيواجهون المنتخب الأسترالي الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن، وتم نشر الأسماء عبر مؤتمر صحفي أقيم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيبدأ التجمع في الرياض في الأول من الشهر المقبل، حتى حين موعد المغادرة، في معسكر إعدادي يمتد لـ9 أيام، يتخلله لقاء ودي منتظر على ملعب نادي فولهام" كيرفن كواتيج" أمام أستراليا، وذلك في المرحلة الثانية الاستعدادية التي تسبق انطلاق غمار منافسات بطولة كأس الخليج الثانية والعشرين بالعاصمة الرياض.

قائمة لاعبي المنتخب السعودي

وليد عبدالله، عبدالله المعيوف، فواز القرني، أسامة هوساوي، ماجد المرشدي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، أحمد عسيري، عبدالله الزوري، منصور الحربي، سعيد المولد، حسن معاذ، ياسر الشهراني، سعود كريري، سلمان الفرج، إبراهيم غالب، وليد باخشوين، شايع شراحيلي، سالم الدوسري، مصطفى بصاص، يحيى الشهري، تيسير الجاسم ، نايف هزازي، ناصر الشمراني، مختار فلاته.