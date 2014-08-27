لوبيز: أبواب المنتخب مفتوحة إلا للعنزي

أكد الإسباني لوبيز كارو، مدرب المنتخب السعودي، أن أبواب الفريق الوطني مفتوحة للاعبين قبل كأس الخليج، إلا عبدالله العنزي "الذي لن ينضم إلا بشروط".

وأوضح لوبيز في حديث لـ"العربية.نت"، أن الفرص منحت للعنزي أكثر من مرة، "لكنه لم يستثمرها، وهذا يعطيني انطباعا بأنه لا يملك الرغبة في الدفاع عن ألوان المنتخب"، مبينا أن حارس النصر الذي نال لقب أفضل حارس في الموسم الماضي في أكثر من استفتاء، استدعي في عهده مرتين، الأولى غادر بسبب الإصابة، "والثانية لم يحضر ولم يتصل بي، ولم أبلغ حتى الآن بسبب تخلفه، ولم يقدم لي أي اعتذار لاحقا، وهو المفترض، ولذلك أشعر بعدم اللامبالاة تجاهه".

وأكد لوبيز أنه قادر على الفوز بكأس الخليج المقبلة في الرياض، شرط أن يتوافر لديه لاعبون يملكون الرغبة في الانتصار، ويحترقون من أجل الوطن، ويسعون للتقدم في مستوياتهم من أجل الانضمام للقائمة الدولية.

وشدد كارو "أعلم أن العنزي يملك الكثير من الأنصار والمحبين الذين يدعمونه، ولكن النظام على الجميع، ولن أستثني أحدا" وتابع لوبيز: لن أسمح باستثناء لاعبي الهلال من المعسكر، وأرغب في وجودهم معي، والإرهاق قبل مباراة العين ليس مبررا لبقائهم في الرياض والتخلف عن رحلة لندن.