محمد نور: خسرنا من العين بسبب أخطاء اللاعبين

اعتذر قائد فريق اتحاد جدة، محمد نور، لجماهير ناديه التي حرمت من حضور لقاء العين الإماراتي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن خسر الاتحاد 1- 3 وخرج من البطولة الآسيوية.

وقال نور: "الاتحاد دخل المباراة مهاجماً بحثاً عن تحقيق الفوز وتعويض خسارة لقاء الذهاب في الإمارات، واستطاع تسجيل هدف، وكاد يسجل الهدف الثاني على الفور، ولكن لم يوفق في التسجيل، وأتوقع أنه في حالة تسجيل هدف ثان كان سيساهم في خروج المباراة بنتيجة مختلفة وأداء أفضل.

وأشار نور إلى أن هدف التعادل لفريق العين أربك صفوف فريقه، معترفا بأن هناك أخطاء ارتكبت في المباراة.

وأوضح نور أن لاعبي الاتحاد لم يكونوا على مستوى المسؤولية، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك ثلاث بطولات سيشارك بها فريقه في الموسم الحالي، وأنهم سيكونون متواجدين بشكل أفضل لإسعاد جماهيرهم.